Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Три мирных жителя погибли в результате удара Вооруженных сил Украины по Краснодону в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Пасечник рассказал, что еще четыре человека получили ранения. По его словам, в результате обстрела промзоны образовался сильный пожар. Сотрудники МЧС уже подошли вплотную и приступили к ликвидации огня. В тушении пожара помогают также военные. Параллельно принимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий, подчеркнул глава ЛНР.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали после обстрела Вооруженными силами Украины города Краснодона. Минтранс ЛНР уведомил, что автовокзалы и автостанции республики работают в штатном режиме.

Согласно решению Минобразования ЛНР, все образовательные организации Краснодона и соседнего Молодогвардейска, включая детсады, школы и колледжи, будут работать дистанционно с 14 мая. Это же касается Таловской основной школы № 34.

В свою очередь, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что ВСУ ударили по промышленной зоне Краснодона, где находятся промышленные склады с лакокрасочными изделиями и продуктами питания.