ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске

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ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, после чего на ней возник пожар, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.

"Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску – обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города", – написал он.

Пасечник уточнил, что на месте удара начался пожар. Сотрудники МЧС тушат возгорание, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня. Глава ЛНР подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Ранее в селе Щетиновка Белгородской области участник территориальной самообороны пострадал из-за атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую медпомощь.

До этого ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще 33 получили травмы

