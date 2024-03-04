Уголовное дело о диверсии завели после взрыва на ж/д мосту под Самарой

Фото: телеграм-канал "ЧП САМАРА"

Уголовное дело о диверсии завели после взрыва на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

В силовых структурах уточнили, что линия, где произошел взрыв, пригодна для использования. В настоящий момент движение поездов по ней восстановлено.

"Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста через реку Чапаевку в городском округе Чапаевск, обезврежено. Мост осмотрен, линия признана неповрежденной и пригодной для использования", – говорится в сообщении.

ЧП произошло утром в понедельник, 4 марта. Движение в районе происшествия было остановлено.

Позже в экстренных службах подтвердили, что подрыв опоры железнодорожного моста стал причиной остановки движения поездов в регионе. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги добавили, что в районе ЧП случилось вмешательство посторонних в работу транспорта.

На этом фоне были задержаны пять поездов, а часть пригородных составов вывели из расписания.

Пострадавших не выявили, на территории инцидента работают правоохранители.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что после проверок железнодорожных путей специалисты нашли еще одно взрывное устройство, которое было обезврежено.