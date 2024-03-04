04 марта, 18:24Происшествия
Уголовное дело о диверсии завели после взрыва на ж/д мосту под Самарой
Фото: телеграм-канал "ЧП САМАРА"
Уголовное дело о диверсии завели после взрыва на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.
В силовых структурах уточнили, что линия, где произошел взрыв, пригодна для использования. В настоящий момент движение поездов по ней восстановлено.
"Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста через реку Чапаевку в городском округе Чапаевск, обезврежено. Мост осмотрен, линия признана неповрежденной и пригодной для использования", – говорится в сообщении.
ЧП произошло утром в понедельник, 4 марта. Движение в районе происшествия было остановлено.
Позже в экстренных службах подтвердили, что подрыв опоры железнодорожного моста стал причиной остановки движения поездов в регионе. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги добавили, что в районе ЧП случилось вмешательство посторонних в работу транспорта.
На этом фоне были задержаны пять поездов, а часть пригородных составов вывели из расписания.
Пострадавших не выявили, на территории инцидента работают правоохранители.
В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что после проверок железнодорожных путей специалисты нашли еще одно взрывное устройство, которое было обезврежено.
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