Жертв в результате хлопка на железнодорожном мосту в Самарской области нет

Фото: телеграм-канал "Самара с огоньком"

Никто не пострадал в результате ЧП на железнодорожном мосту в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального управления ФСБ.

"В 06:13 (05:13 по московскому времени. – Прим. ред.) на единый номер экстренных оперативных служб 112 поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевку в городском округе Чапаевск. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте случившегося работают правоохранители.

В свою очередь, один из очевидцев рассказал телеканалу "360", что слышал громкие звуки.

"Примерно как над тобой истребитель переходит звуковой барьер, окна звенели и громко достаточно. Железнодорожный мост в 1,7 километра от меня в прямой видимости", – отметил он.

Утром в понедельник, 4 марта, стало известно о хлопке, который произошел на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области.

Затем экстренные службы сообщили, что подрыв опоры железнодорожного моста стал причиной остановки поездов в регионе. По их данным, произошло незаконное вмешательство посторонних в работу транспорта. Так, задержаны пять поездов, а часть пригородных составов выведена из расписания.



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