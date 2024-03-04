Подрыв опоры моста стал причиной остановки движения поездов в Самарской области

Фото: телеграм-канал "Самара с огоньком"

Причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры железнодорожного моста через реку на перегоне Чапаевск – Звезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 4 марта по причине незаконного вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта. На данный момент пострадавших в связи с происшествием не зафиксировано.

Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, движение составов было приостановлено. В настоящее время задержаны пять поездов, часть пригородных составов будет выведена из расписания.

"В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: № 32 Москва – Орск – на 1 час; № 50 Москва – Самара – на 1 час; № 10 Москва – Самара – на 1 час 30 минут; № 7574 Сызрань – Мирная – на 50 минут; № 7104 Сызрань – Самара – на 30 минут", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Безенчукском районе Самарской области произошел хлопок. На данный момент оперативная группа уже направилась на место происшествия.



Возгорание на нефтегазовой скважине произошло в Томской области