Хлопок произошел на железнодорожном перегоне в Самарской области

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Хлопок произошел на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Безенчукском районе Самарской области. Об этом сообщила РИА Новости районная ЕДДС.

"Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда – Чапаевск, о пострадавших пока неизвестно", – указано в сообщении.

На данный момент оперативная группа выехала на место происшествия.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что сейчас движение на железнодорожном мосту через реку Чапаевку приостановлено. По информации СМИ, это связано с "незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

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