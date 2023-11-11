Уголовное дело возбудили после схода вагонов поезда в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи возбудили уголовное дело по п.п "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ ("террористический акт") и п. "а" части 3 статьи 221.1 УК РФ ("незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") после схода 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, в 07:12 11 ноября произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блок Пост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области", – подчеркивается в сообщении.

В результате случившегося с рельсов сошли вагоны поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. Повреждения получили 15 вагонов.

Следователи приступили к осмотру места ЧП.

Утром 11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Рязанской области. Это случилось из-за вмешательства посторонних лиц в работу транспорта. Произошедшее не повлияло на движение пассажирских составов, сообщали в МЖД.

Позже стало известно о двух пострадавших в результате ЧП. Ими оказались машинист и его помощник. Правоохранители приступили к комплексу мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.

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