В московском метро произошел сбой из-за недомогания у машиниста

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Машинисту поезда на Сокольнической линии метро стало плохо, в связи с чем были увеличены интервалы движения на ветке. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе метро Москвы.

По информации пресс-службы, машиниста подменил другой работник-инструктор. Поезд дальше продолжил движение по ветке.

"Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожает", – отметили представители метрополитена.

В сообщении добавили, что все машинисты перед сменой проходят медосмотр, после которого принимают решение о допуске на работу. Кроме того, состояние здоровья сотрудников метрополитена отслеживают на медкомиссии закрепленные за ними врачи-терапевты.

"Строго контролируется, в том числе автоматикой, время работы машинистов на линиях", – подчеркнули в пресс-службе.



Как сообщили представители метрополитена, все показатели машиниста, который почувствовал недомогание, соответствовали нормативам, поэтому его допустили к работе на линии.

Также в пресс-службе добавили, что в метро работает резервная система безопасности движения. Она необходима в том случае, если машинист потеряет сознание прямо во время движения. Тогда система остановит поезд и направит диспетчеру сигнал.



"Сегодня действие этой системы не понадобилось, так как машинисту стало плохо во время остановки на станции", – подытожили представители метрополитена.

Ранее Дептранс сообщил о временном увеличении интервалов следования поездов. Причина сбоя графика не называлась. После движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график.

Сбой произошел на центральном участке Сокольнической линии метро