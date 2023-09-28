28 сентября, 18:11Транспорт
В московском метро произошел сбой из-за недомогания у машиниста
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Машинисту поезда на Сокольнической линии метро стало плохо, в связи с чем были увеличены интервалы движения на ветке. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе метро Москвы.
По информации пресс-службы, машиниста подменил другой работник-инструктор. Поезд дальше продолжил движение по ветке.
"Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожает", – отметили представители метрополитена.
В сообщении добавили, что все машинисты перед сменой проходят медосмотр, после которого принимают решение о допуске на работу. Кроме того, состояние здоровья сотрудников метрополитена отслеживают на медкомиссии закрепленные за ними врачи-терапевты.
"Строго контролируется, в том числе автоматикой, время работы машинистов на линиях", – подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщили представители метрополитена, все показатели машиниста, который почувствовал недомогание, соответствовали нормативам, поэтому его допустили к работе на линии.
Также в пресс-службе добавили, что в метро работает резервная система безопасности движения. Она необходима в том случае, если машинист потеряет сознание прямо во время движения. Тогда система остановит поезд и направит диспетчеру сигнал.
"Сегодня действие этой системы не понадобилось, так как машинисту стало плохо во время остановки на станции", – подытожили представители метрополитена.
Ранее Дептранс сообщил о временном увеличении интервалов следования поездов. Причина сбоя графика не называлась. После движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график.
Сбой произошел на центральном участке Сокольнической линии метро
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