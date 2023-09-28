Движение на Сокольнической линии метро ввели в график

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Движение поездов на Сокольнической линии метро ввели в график после временного увеличения интервалов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

В четверг, 28 сентября, в районе 16:07 Дептранс сообщил о временном увеличении интервалов следования поездов. Причина сбоя графика не называлась.

До этого движения поездов временно не было от "Октябрьского Поля" до "Баррикадной" Таганско-Краснопресненской линии. На станции "Улица 1905 года" женщина упала под прибывающий поезд.

