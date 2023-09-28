График движения поездов МЦД-4 и Горьковского направления МЖД изменится с 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения будут внесены в график движения поездов МЦД-4 и Горьковского направления МЖД с 4 октября до 10 декабря. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте РЖД.

Как отмечается в материале, корректировки связаны с необходимостью проведения работ по реконструкции третьей платформы на станции Железнодорожная и строительством северной части конкорса.

Пассажиров предупреждают, что время прибытия и отправления ряда поездов будет изменено. Также составы будут останавливаться не на всех станциях. Кроме того, отменят некоторые экспрессы, которые следуют по маршруту между станциями Железнодорожная и Нижегородская.

"Технологическое окно назначено с 03:20 4 октября до 03:20 10 декабря. На период работ третья платформа закрывается для посадки и высадки пассажиров. Ее демонтируют и построят новую, а также сходы с конкорса", – сообщается в публикации.

Расписание поездов частично изменилось на Ярославском направлении МЖД с 21 сентября из-за путевых работ на перегоне Болшево – Мытищи и на Северной железной дороге. Отмечается, что работы идут по будням с 21:00 до 04:40.

У части электричек скорректировано время отправления и прибытия, у других сократилось число остановок, а несколько составов, курсирующих между Москвой, Пушкино, Александровом, Монино и Сергиевым Посадом, следуют по укороченному маршруту.



Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 в ночь на 1 октября