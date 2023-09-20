Расписание изменится на Ярославском направлении МЖД с 21 сентября по 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание поездов частично изменится на Ярославском направлении МЖД с 21 сентября по 14 октября из-за путевых работ на перегоне Болшево – Мытищи и на Северной железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Отмечается, что работы на перегоне будут идти по будням с 21:00 до 04:40. В это время поезда проследуют по соседнему пути, из-за чего у некоторых изменится время отправления и прибытия, а часть составов, которые ходят между Москвой, Болшево, Монино, Щелково и Фрязино, выведут из расписания.

Работы же на Северной железной дороге запланированы на период с 27 сентября по 6 октября. В это время у части электричек Ярославского направления изменится время отправления и прибытия, у других сократится число остановок, а несколько составов, курсирующих между Москвой, Пушкино, Александровом, Монино и Сергиевым Посадом, проследуют по укороченному маршруту.

Ранее сообщалось, что с 23 сентября до 9 декабря график движения поездов изменится на Белорусском направлении МЖД. В частности, интервалы поездов, следующих в направлении Усово, увеличатся до 1,5 часа.