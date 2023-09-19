Расписание поездов на Белорусском направлении изменится с 23 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График поездов на Белорусском направлении изменится с 23 сентября до 9 декабря, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В направлении на Усово расписание изменится следующим образом:

с 13:30 до 14:30 один рейс из Усова и один в обратном направлении поезда будут следовать от/до Рабочего поселка вместо Белорусского вокзала;

после 21:30 интервалы движения будут частично увеличены до 1,5 часа.

Кроме того, у экспрессов из дальних зон изменено время прибытия и отправления на Белорусский вокзал. С 23 сентября в связи с реконструкцией Тестовской D1 перекроют один из путей на участке от станции Фили до Белорусского вокзала. Поезда там будут ездить по оставшимся трем путям.

Ранее стало известно, что график электричек, следующих от Москвы до станций в Рязанской области, изменится с 18 по 29 сентября в связи с плановыми работами на железнодорожной инфраструктуре. Время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте изменится у ряда поездов.

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