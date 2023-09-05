05 сентября, 11:36Город
Три полосы закрыли на выезде с территории аэропорта Внуково до 21 ноября
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Три полосы недоступны для движения на выезде с территории аэропорта Внуково. Ограничение действует до 21 ноября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.
"Напоминаем, что до 21 ноября на выезде с территории аэропорта Внуково недоступны три полосы. Это связано с проведением обустройства автоматизированной парковочной системы", – говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что речь идет об участке в районе дома № 2б по Центральной улице.
Ранее стало известно, что в Тимирязевском проезде и на Петровской площади изменится схема движения транспорта на одностороннюю. Вдоль Петровской площади автомобилисты смогут следовать по часовой стрелке, а по Тимирязевскому проезду можно проехать от Петровской площади на улицу Прянишникова.
На дублере Лермонтовского проспекта с 16 сентября движение транспорта тоже будет изменено.
Количество машин на дорогах Москвы к середине сентября может увеличиться на 200 тысяч
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