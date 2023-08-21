Схема движения транспорта временно изменилась в Хорошёвском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 21 августа этого года до 6 июля 2024 года на нескольких участках в районе пересечения Хорошёвского шоссе и Третьего транспортного кольца (ТТК) будут закрыты для движения одна-две полосы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в период с 21 августа 2023 года до 24 января 2024 года на участке Хорошёвского шоссе, в районе владения 1, закроют две из пяти полос.

С 25 января по 14 апреля на съезде с ТТК на Хорошёвское шоссе – от владения 1 до владения 16, строения 3, – будет ограничено движение по одной из пяти полос.

После этого, с 15 апреля по 6 июля, будут закрыты две полосы на съезде с Хорошёвского шоссе на внутреннюю сторону ТТК, в районе владения 12, строения 2, на улице Брянский Пост. Уточняется, что движение сохранится по двум полосам, которые временно расширят.

Ограничения связаны с проведением строительных работ. Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут и быть внимательными.

Ранее сообщалось, что эскалатор на выходе со станции "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии столичного метро закроют на плановый ремонт с 23 августа до 10 октября.

До этого в столичном Дептрансе предупредили, что 22 августа на улице Маршала Новикова на северо-западе Москвы перекроют движение. Уточнялось, что там пройдут киносъемки.