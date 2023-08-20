Эскалатор на станции "Волоколамская" закроют с 23 августа до 10 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Эскалатор на выходе со станции "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии столичного метро, закроют на плановый ремонт. Об этом сообщается на официальном сайте Московского метрополитена.

"С 23 августа до 10 октября 2023 на станции "Волоколамская" (выход № 1) закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Также на сайте метро сказано, что 26-28 августа закроют участок "Петровско-Разумовская" – "Селигерская", а также с 4 сентября по 31 октября на станции "Динамо" (выход № 2) закроют на ремонт эскалатор.Узнать о ремонтах и изменениях работы подземки можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

17 августа президент России Владимир Путин запустил движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) "Ленинградско-Казанский". Благодаря новому диаметру пассажиропоток увеличится в 1,7 раза, а число пассажирских мест – в два раза. Интервал движения сократился в 1,5 раза, составив всего 5,5 минуты в часы пик, а также полностью отменились дневные перерывы в движении поездов.