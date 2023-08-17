Москвичам напомнили о перекрытиях на Госпитальной и Рубцовской набережных до 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы в связи с проведением строительных работ изменится схема движения транспорта на Госпитальной и Рубцовской набережных и в нескольких переулках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, участок Госпитальной набережной от Госпитальной до улицы Новая Дорога будет полностью закрыт с 01:30 до 05:30 с 19 по 20 августа, с 26 до 27 августа, с 2 до 3 сентября и с 9 до 10 сентября.

В эти же дни, а также с 16 до 17 сентября, с 23 до 24 сентября, с 30 сентября до 1 октября, с 7 до 8 октября и с 14 до 15 октября на это же время будет перекрыта Рубцовская набережная и съезд из Рубцова переулка в Госпитальный переулок до Лефортовской набережной.

Помимо этого, на обеих набережных временно закроют некоторые полосы. С 14 августа до 15 ноября перекрыты две из трех полос на участке Госпитальной набережной в районе владения 2, сооружения 1. На этом участке обустроены временные уширения для проезда.

В эти же даты перекрыта одна полоса на Рубцовской набережной, от дома 2/18 до Рубцова переулка. Тем не менее автомобилисты могут двигаться на этом участке по двум полосам благодаря переразметке проезжей части, временным уширениям и перекрытию бокового проезда набережной.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно закроют на некоторых набережных в центре Москвы 20 августа. Причина заключается в проведении полумарафона "Лужники".

До этого стало известно, что движение на путепроводе на 24-м километре Ленинградского шоссе откроют в следующем году. Готовность объекта составляет 40%.