20:07Город
Движение временно ограничат на ряде набережных в центре Москвы 20 августа
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение транспорта временно закроют на некоторых набережных в центре Москвы 20 августа. Причина заключается в проведении полумарафона "Лужники", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Согласно информации, движение ограничат на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.
Кроме того, в этот день закроют проезд на ряде улиц в районе Московской аллеи из-за проведения легкоатлетического забега "Динамо бежит".
Департамент призвал москвичей заранее планировать маршруты.
Ранее стало известно, что полумарафон "Лужники" пройдет в Москве 20 августа. Мероприятие состоится седьмой раз в истории.
Центральным событием станет забег по трассе длиной в 21,1 километра, ее маршрут пройдет по центральным набережным столицы. Старт и финиш, как и в предыдущие годы, будет на территории спорткомплекса "Лужники". Победителями в индивидуальном зачете станут пять мужчин и пять женщин с лучшим результатом.
До этого сообщалось, что на ряде участков в этот день станет недоступна парковка. Также на ряде улиц поменяется схема движения общественного транспорта.
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