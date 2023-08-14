Маршруты наземного транспорта изменятся в "Лужниках" и на набережных 20 августа

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

20 августа из-за проведения полумарафона с 06:45 и до окончания мероприятия будут изменены маршруты наземного транспорта в районе "Лужников" и на набережных Москвы-реки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, автобусы 220, с249 и 379 проследуют в объезд Фрунзенской набережной. Первые два пойдут по дублеру Комсомольского проспекта, а последний – непосредственно по самому проспекту.

Между тем автобус с755 на участке "Стадион "Лужники" – "Метро "Кропоткинская" не будет ходить по набережным. К "Кропоткинской" он будет проезжать по Комсомольскому проспекту через "Парк культуры".

Для маршрута 51 конечной временно станет остановка у метро "Таганская", а не "Народная улица". Аналогичная ситуация с маршрутом с856: он пройдет от метро "Нагатинский Затон" до "Таганской" вместо Котельнической набережной.

Ранее сообщалось, что 15–16 августа в рамках подготовки к запуску МЦД-3 расписание поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД. В эти дни на всем направлении будущего диаметра в тестовом режиме начнут ходить поезда "Иволга 3.0" и ЭП2Д, используемые на МЦД.

