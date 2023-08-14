Международный транспортный саммит пройдет в Москве 24–27 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международный транспортный саммит пройдет в Москве с 24 по 27 августа. Его посвятят развитию цифровых технологий и транспорта в крупнейших мировых мегаполисах. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что на мероприятии главы городов, министры, руководители транспортных и технологических компаний стран Европы, Южной и Центральной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки представят лучшие мировые практики транспортной сферы. Будут обсуждаться вопросы технологического и транспортного развития, пройдет обмен опытом по внедрению прогрессивных решений в городскую мобильность.

"В работе Транспортного комплекса Москвы мы всегда анализируем лучший зарубежный опыт и практики – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – заявил заммэра Максим Ликсутов.

Он добавил, что город гордится своими инновационными проектами и хочет понятно и интересно рассказывать о них. Речь идет об электробусах, электрических речных судах, столичном метрополитене, МЦД.

Ликсутов выразил уверенность, что совместный обмен опытом, идеями позволит создать в каждом городе удобную для жителей систему транспорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до конца 2023 года Москва получит около 400 электробусов отечественного производства. Также он анонсировал запуск новых экологичных маршрутов.

До этого сообщалось, что семь новых выделенных полос для общественного транспорта появятся в столице 26 августа. Их сделают в Южном, Юго-Западном, Западном и Центральном административных округах.

Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы