Семь выделенных полос для городского транспорта появятся в Москве 26 августа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Семь новых выделенных полос для общественного транспорта появятся в Москве 26 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря им горожане смогут сэкономить около 5 минут в часы пик. Новые полосы сделают в Южном, Юго-Западном, Западном и Центральном административных округах.

"Общая длина новых выделенных полос для городского транспорта в Москве составит 3,57 километра. Такая разметка помогает снизить аварийность с автобусами и электробусами на 30–40%", – подчеркнул заммэра.

До этого "Аэроэкспресс" запустил новые автобусы № 1195 между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также сократил интервалы движения. Поездка до воздушной гавани на таком автобусе составит порядка 20 минут по платной трассе М-11. Остановки находятся у второго выхода станции "Ховрино", в аэропорту они располагаются у выхода из терминала В.

Ранее стало известно об изменении в расписании движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) с 29 июля по 30 августа. Некоторые поезда компании "Аэроэкспресс" в сторону аэропорта Шереметьево отменят, также частично увеличатся интервалы движения до 3 часов. Также изменится время отправления первых и последних электропоездов.

Более 20 электробусных маршрутов запустят в столице до конца 2024 года