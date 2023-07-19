Поезда на МЦД-3 начнут ходить из Раменского в Зеленоград в августе

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мэра и Правительства

Поезда на третьем маршруте Московских центральных диаметров "Ленинградско-Казанский" начнут курсировать в Зеленоград из Раменского в августе 2023 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

МЦД-3 свяжет Ленинградское и Казанское направления. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с его запуском удобнее станет жителям Москвы, а также подмосковных Люберец, Раменского, Химок и других городов.

"Поезда будут ходить без дневных перерывов, а оплачивать поездки можно будет по "Тройке" с бесплатными пересадками на метро и МЦК. Это значительно улучшит жизнь более миллиона человек", – сказал он.

С запуском по Казанскому направлению будут следовать несколько типов поездов – по маршруту до Зеленограда, пригородные поезда до Казанского вокзала и экспрессы. До Зеленограда пассажиров будут перевозить "Иволги 3.0" и ЭП2Д. Они будут ездить с интервалом в 10 минут в часы пик и не будут приезжать на Казанский вокзал.

Для тех, кто захочет доехать до Казанского вокзала, сохранится движение электричек – сюда будут приезжать поезда из дальнего пригорода. Их интервал будет составлять 10 минут в часы пик.

Будут сохранены экспрессы до Раменского, а также поезда до Черустей, Шатуры и Куровской. Они будут следовать с текущими интервалами и приезжать на Казанский вокзал.

Общий интервал всех перечисленных поездов в часы пик на участке от станции Ипподром до Электрозаводской составит примерно пять минут. Кроме того, во внепиковые часы поезда будут ходить с интервалами от 5 до 10 минут. Поезда в Зеленоград будут отправляться каждые 10 минут, а до Казанского вокзала – раз в 20 минут. Сейчас поезда ходят без тактового расписания и с большими интервалами во внепиковые часы.

"С запуском МЦД-3 вы сможете садиться в любой поезд, который приезжает к вам на станции диаметра. Но обязательно смотрите на головной вагон, там есть маршрут поезда: по диаметру в Зеленоград или до Казанского вокзала", – заявили в Дептрансе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к запуску МЦД-3 и МЦД-4 в Москве обучат более 1,5 тысячи специалистов. Основной упор, по его словам, сделан на подготовку специалистов локомотивных бригад. К настоящему времени удалось подготовить уже более 300 бригад.



Заммэра столицы Ликсутов заявил, что московские пассажиры воспринимают МЦД как метро