Пять новых станций метро запустят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До конца года в Москве запустят еще пять новых станций метро. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря четкой политике Сергея Собянина в последние годы городской транспорт приходит на застраиваемые территории раньше, чем новые дома и объекты инфраструктуры.

"Поэтому в этом году у нас такие огромные проекты, имеющие огромную важность для Москвы не только сегодня, но и на многие годы и десятилетия вперед", – сказал заммэра.

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о запуске в полном объеме Большой кольцевой линии метро, запуске Московского скоростного диаметра, подготовке к запуску МЦД-3 и МЦД-4. Ликсутов напомнил, что успешный запуск первых двух диаметров показал их сумасшедшую востребованность и необходимость для развития не только Москвы, но и Подмосковья.

"У нас еще впереди открытие пяти станций метро и двух депо, без чего, конечно, невозможно функционирование метрополитена. Да, не так давно трамвай стал частью московского метро, и правильно, потому что это рельсовый транспорт", – заявил заммэра.

Он добавил, что количество пассажиров трамваев ежегодно растет на 10–15%. Также Ликсутов рассказал, что город выделил основные участки трамвайной инфраструктуры от проезжей части, что позволяет трамваю ехать практически без задержек. Кроме того, практически все трамваи обновлены.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 7 июля в 17:28.

Ранее сообщалось, что 8–9 июля в честь Дня московского транспорта пройдет парад поездов на БКЛ.

Участники парада смогут проследить практически всю эволюцию подвижного состава, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что поезда можно будет не только рассмотреть снаружи, но и проехаться в них.