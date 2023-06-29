Парад ретротранспорта пройдет в Москве 8 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Колонна ретротранспорта пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара в День Московского транспорта, 8 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В День московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут познакомиться с экспонатами. Приглашаю горожан на наш традиционный парад, чтобы посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом", – отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая" в 11:00. Ее путь будет пролегать через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо, пока колонна не окажется на Чистопрудном бульваре.

Отмечается, что с 12:00 по 18:00 на Чистопрудном бульваре пройдет выставка ретротранспорта. Там можно будет увидеть реконструкторов и оказаться в Москве 1930-х годов. Праздник откроет академический хор Московского метрополитена. В течение дня перед посетителями будут выступать артисты проекта "Музыка в метро".

Ранее сообщалось, что ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" состоится 9 июля.

Отмечается, что в этом году посетители познакомятся с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970–80-х годов. Мероприятие также приурочено ко Дню Московского транспорта.

Карточки прогулочных речных маршрутов добавили в приложение "Московский транспорт"