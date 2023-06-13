Фестиваль "Ретрорейс" пройдет в Москве 9 июля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Музей Транспорта Москвы проведет ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" 9 июля, сообщается на сайте музея.

Отмечается, что в этом году посетители познакомятся с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970–80-х годов. Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта.

"В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День Московского транспорта, который мы вместе с москвичами отмечаем каждый год. Всегда готовим большую праздничную программу. В этом году на Воробьевых горах уже второй пройдет фестиваль "Ретрорейс" Музея Транспорта Москвы. Под открытым небом можно будет увидеть городской транспорт и автомобили 70–80-х годов", – заявил заммэра столицы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Как уточнили в музее, центром фестиваля станет выставка экспонатов музея, на которой появятся ЗиЛ-158, который сделал возможным создание известного городского автобуса ЛиАЗ-677.

Кроме того, посетители также увидят тротуароуборочную машину "ТУМ-975" и другие экспонаты приглашенных автоклубов, реставрационных мастерских, частных коллекционеров и музеев-партнеров.

Гостей фестиваля также ждут знаменитая гаражная ярмарка-распродажа "Ленинградский ГаражСейл", турнир по домино, гонки на педальных машинках Музея автомобильных историй и выездной лекторий Музея транспорта Москвы. Вместе с тем на мероприятии состоится масштабное авторалли "На семи холмах".

По мнению директора музея Оксаны Бондаренко, "Ретрорейс" – "это семейный праздник, объединяющий разные поколения горожан".

Ранее стало известно, что Международный московский джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня. Отмечается, что в этом году основной площадкой фестиваля станет сад "Эрмитаж". На мероприятии в том числе появятся российские исполнители Полина Гагарина и Мот, а также музыкальные коллективы из Таиланда, США, Турции и Индонезии.

Фестиваль "Времена и Эпохи" завершился в Москве