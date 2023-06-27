12:12Город
Молодежный форум "Московский транспорт" перенесли
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Молодежный форум "Московский транспорт" перенесли, он должен был пройти 27–29 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
В сообщении отмечается, что о новых сроках проведения форума организаторы сообщат позже. Ранее ведомство анонсировало проведение квестов и тренингов в рамках форума для сотрудников метро со всей страны и представителей столичного транспорта. Для подростков была подготовлена отдельная программа, заявляли в Дептрансе.
До этого стало известно, что дизайнер Артемий Лебедев примет участие в форуме "Социальное предпринимательство. В ритме будущего", который пройдет 28 июня, в Международный день социального бизнеса, в Москве. Площадкой форума станет Цифровое деловое пространство.
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