Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молодежный форум "Московский транспорт" перенесли, он должен был пройти 27–29 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В сообщении отмечается, что о новых сроках проведения форума организаторы сообщат позже. Ранее ведомство анонсировало проведение квестов и тренингов в рамках форума для сотрудников метро со всей страны и представителей столичного транспорта. Для подростков была подготовлена отдельная программа, заявляли в Дептрансе.

До этого стало известно, что дизайнер Артемий Лебедев примет участие в форуме "Социальное предпринимательство. В ритме будущего", который пройдет 28 июня, в Международный день социального бизнеса, в Москве. Площадкой форума станет Цифровое деловое пространство.

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