Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится с 29 июля по 30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится с 29 июля по 30 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 03:30 29 июля до 03:30 31 июля часть поездов на Савеловском и Белорусском направлениях отменят, а интервалы движения частично увеличат до 1,5 часа. Часть поездов проследует с отменой остановок. Кроме того, изменят время отправления последних поездов", – отмечается в сообщении.

Некоторые поезда компании "Аэроэкспресс" в сторону аэропорта Шереметьево отменят, также частично увеличатся интервалы движения до 3 часов. Помимо этого, изменится время отправления первых и последних электропоездов.

Железнодорожники делают интервалы между поездами для того, чтобы провести работы по строительству улично-дорожной сети. Так, будет закрыт путь из Москвы на участке от Савеловской до Бескудникова. Работу проведут во время сниженного пассажиропотока.

На mos.ru добавили, что изменения в расписании движения поездов на первом диаметре будет действовать в будни с 19:00 до 06:00 с 31 июля по 30 августа. Это необходимо для возведения московского городского вокзала Лианозово.

На время изменения расписания поездов пассажиры могут до аэропорта Шереметьево добраться на автобусах маршрута № 1195 от станции метро "Ховрино". С графиком работы автобусов и поездов "Аэроэкспресса" можно ознакомиться на сайте компании. Также действующее расписание пригородных и городских поездов всегда находится на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского и Казанского направлений Московской железной дороги, а также МЦД-1 и МЦД-2 изменится с 29 по 31 июля. Это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

В качестве альтернативы пассажирам, чтобы добраться до Шереметьево, предлагают пользоваться экспресс-автобусами маршрута № 1195, отбывающими от станции метро "Ховрино".

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