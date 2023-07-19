Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится с 23 по 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения электропоездов на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится с 23 по 28 июля. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что 23 июля с 05:00 по 20:00 на центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения транспорта увеличатся до одного часа, часть электричек, следующих по расписанию, отменят.

На Курском направлении часть поездов также будет отменена, некоторые проследуют с измененным набором остановок. Также интервалы движения будут увеличены до 30 минут, а часть поездов проследуют от или до станций Царицыно, Перерва и Курского вокзала.

В это же время на Рижском направлении интервалы движения поездов увеличат до 40 минут, часть из них проследуют от или до станции Стрешнево, некоторые электрички будут отменены или проследуют без некоторых остановок.

"В период окон будет закрыт путь в сторону Подольска на участке от Рижской до Курской – здесь будет обновлена инфраструктура", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что 23–28 июля с 22:00 до 05:00 на обоих направлениях диаметра часть электричек также отменят в связи с ремонтом, интервалы увеличатся до часа, а к вечеру часть поездов, следующих из Москвы, проследуют от или до станций Царицыно и Стрешнево.

"По будням будет закрыт путь на Москву на станции Перерва, здесь будут ремонтировать пути", – указано в сообщении.

Дептранс призывает всех пассажиров пользоваться пересадками на столичное метро или Московское центральное кольцо на станциях Стрешнево и Царицыно или выбирать в качестве альтернативы наземный транспорт. Расписание поездов граждане могут изучить в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось об изменениях в расписании движения поездов на участке от Курского вокзала до станции Железнодорожная с 21 до 24 июля в связи с подготовкой к запуску четвертого Московского центрального диаметра.

Часть поездов отменят, интервал движения увеличится до 20 минут в пиковые часы и до 40 минут в остальные. На участке Реутово – Ольгино – до 1,5 часа. Большая часть электричек не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино и Ольгино.



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