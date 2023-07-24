Расписание поездов на пяти направлениях МЖД изменится 29–31 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Расписание поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского и Казанского направлений Московской железной дороги, а также МЦД-1 и МЦД-2 изменится с 29 по 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Так, с 03:00 29 июля до 03:00 31 июля на перегоне Москва-Бутырская – Бескудниково Савеловского направления МЖД пройдет переключение участка второго главного пути, из-за чего движение организуют по оставшемуся.

Тем временем 30 июля с 05:00 до 20:00 на Курском направлении пройдут работы по включению цифровой системы управления движением поездов на станции Каланчевская, из-за чего поезда от станции Москва-Курская до Рижской будут следовать по одному пути в реверсивном режиме.

На Казанском же направлении работы пройдут с 02:00 29 июля до 02:30 30 июля: перед запуском МЦД-3 на участке Перово – Москва проведут укладку стрелочного перевода, из-за чего будет закрыт один путь.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов", – заявили в пресс-службе МЖД.

Как уточнили в пресс-службе "Аэроэкспресса", в период с 29 по 30 июля также изменится и график поездов до аэропорта Шереметьево. Интервалы движения будут увеличены до 1,5–3 часов, часть составов выведут из расписания.

В качестве альтернативы пассажирам, чтобы добраться до Шереметьево, предлагают пользоваться экспресс-автобусами маршрута № 1195, отбывающими от станции метро "Ховрино". Они ходят ходят каждые 15 минут.

Ранее сообщалось, что с 04:30 24 июля до 04:30 30 июля изменится расписание поездов на Горьковском направлении МЖД. Это связано с проведением работ по реконструкции Курского вокзала.

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