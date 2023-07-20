15:45Транспорт
Расписание поездов изменится на Горьковском направлении МЖД 24–30 июля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расписание поездов изменится на Горьковском направлении МЖД с 04:30 24 июля до 04:30 30 июля из-за проведения работ по реконструкции Курского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Отмечается, что изменения затронут участок железной дороги непосредственно от вокзала до станции Железнодорожная. Интервалы движения будут увеличены до 40 минут, но в пиковые часы они составят 20 минут для поездов, следующих до Курского вокзала, и 12 минут – до Нижегородской.
Кроме того, часть поездов отменят – до вокзала будет доезжать только половина от обычного количества составов. Некоторые поезда проследуют от или до станций Серп и Молот и Нижегородская вместо Курского вокзала.
Ранее стало известно, что с 23 по 28 июля изменится расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. В период ограничений на участке от станции Рижская до Курской пройдут работы по обновлению инфраструктуры.
Расписание поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2
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