Интервалы движения поездов на МЦК будут сокращены 22 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с проведением массового мероприятия 22 июля с 12:30 до 23:00 на Московском центральном кольце (МЦК) интервалы движения поездов сократят до четырех минут. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

"Совместно с РЖД приняли решение о сокращении интервала с 8 минут до 4-х для того, чтобы вы могли добраться до стадиона "Лужники", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе напомнили, что стадион находится рядом с одноименной станцией МЦК.

Ведомство призвало пассажиров использовать городской транспорт для перемещения по столице.

Ранее сообщалось, что участок между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" Московского метрополитена будет закрыт с 22 по 23 июля, в эти дни станции станут конечными для всех поездов. Это связано с необходимостью выполнения работ по обновлению станций "Трубная", "Чкаловская" и "Сретенский бульвар".



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