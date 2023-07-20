Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:17

Транспорт

Интервалы движения поездов на МЦК будут сокращены 22 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с проведением массового мероприятия 22 июля с 12:30 до 23:00 на Московском центральном кольце (МЦК) интервалы движения поездов сократят до четырех минут. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

"Совместно с РЖД приняли решение о сокращении интервала с 8 минут до 4-х для того, чтобы вы могли добраться до стадиона "Лужники", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе напомнили, что стадион находится рядом с одноименной станцией МЦК.

Ведомство призвало пассажиров использовать городской транспорт для перемещения по столице.

Ранее сообщалось, что участок между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" Московского метрополитена будет закрыт с 22 по 23 июля, в эти дни станции станут конечными для всех поездов. Это связано с необходимостью выполнения работ по обновлению станций "Трубная", "Чкаловская" и "Сретенский бульвар".

"Мой район. Навигатор": с момента открытия МЦК пассажиры совершили более 900 млн поездок

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика