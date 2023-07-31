"Аэроэкспресс" запустил новые автобусы в аэропорт Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэроэкспресс" запустил новые автобусы № 1195 между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также сократил интервалы движения. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Мы выпустили на линию 5 совершенно новых низкопольных автобусов "НЕФАЗ" большого класса: вместимость – более 100 человек, широкие двери и просторный салон для удобной посадки и высадки с багажом, система климат-контроля для поддержания комфортной температуры в любое время года, полностью приспособлены для маломобильных пассажиров", – говорится в сообщении.

Поездка до воздушной гавани на таком автобусе составит порядка 20 минут по платной трассе М-11. Остановки находятся у второго выхода станции "Ховрино", в аэропорту они располагаются у выхода из терминала В.

Кроме того, компания планирует обновить тарифную линейку с 1 августа. Так, за разовую поездку необходимо будет заплатить 300 рублей. Тариф группы "Подписка" стоимостью 130 рублей не изменят.

Оплатить поездку граждане могут через банковскую карту, "Тройку" или наличными.

Ранее стало известно об изменении в расписании движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) с 29 июля по 30 августа. Некоторые поезда компании "Аэроэкспресс" в сторону аэропорта Шереметьево отменят, также частично увеличатся интервалы движения до 3 часов. Также изменится время отправления первых и последних электропоездов.

График движения поездов "Аэроэкспресс" изменили 30 июля