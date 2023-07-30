Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов на участке Курский вокзал – Железнодорожная изменится с 31 июля до открытия четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Для половины составов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала", – отмечается в сообщении.

Кроме того, до Курского вокзала поезда будут следовать с увеличенными интервалами до 20 минут, в часы пик – до часа. До станции Нижегородская железнодорожники сохранят интервал курсирования электропоездов.

На mos.ru добавили, что на Курском вокзале работы проводятся работы для открытия четвертого диаметра. На вокзал скоро будут приходить поезда не только из Железнодорожного, но и из Апрелевки. Для того, чтобы это реализовать, специалисты готовят инфраструктуру вокзала. А для сохранения графика на направлении, сокращаются маршруты некоторых поездов.

Также пассажирам порекомендовали пользоваться для поездок станциями Нижегородская и Серп и Молот. Со станции Серп и Молот можно пересесть на Люблинско-Дмитровскую и Калининскую линии Московского метрополитена, с Нижегородской – на МЦК, Некрасовскую линию и БКЛ. Помимо этого, доступна пересадка на наземный транспорт.

"Билеты до Курского вокзала будут действовать от и до станций Серп и Молот и Нижегородская", – добавили в сообщении.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что расписание движения поездов на Ленинградском направлении значительно изменится 29–31 июля.

В ведомстве уточнили, что в понедельник, 31 июля, до 10:00 интервалы движения до Ленинградского вокзала составят около получаса, до станции Грачевская – до 20 минут. Также интервалы движения поездов увеличат в часы пик.

Станции МЦД-3 почти отремонтированы перед открытием