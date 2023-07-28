Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится 29–31 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении значительно изменится 29–31 июля, сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

"В выходные, 29 и 30 июля, мы сделали проезд в экспрессах на этот период по билетам обычных электропоездов", – отметили в транспортном ведомстве.

В департаменте уточнили, что в выходные дни отменят часть поездов, увеличат интервалы движения до Ленинградского вокзала до 1,5 часа, а до станции Грачевская – до получаса.

Помимо этого, в субботу и воскресенье с 21:00 до 23:47 не будет движения электропоездов от и до Ленинградского вокзала, а интервалы от и до Грачевской увеличили до двух часов. Также часть поездов будет курсировать от и до станций Сходня, Химки и Грачевская. В то же время некоторые поезда проследуют без остановок на участке от Ленинградского вокзала до Зеленограда.

В Дептрансе добавили, что в понедельник, 31 июля, до 10:00 интервалы движения до Ленинградского вокзала составят около получаса, до станции Грачевская – до 20 минут. Также интервалы движения поездов увеличат в часы пик.

Также в понедельник некоторые поезда будут курсировать от и до станций Сходня, Химки, Грачевская. Часть поездов проследует без остановок на участке Ленинградский вокзал – Зеленоград.

В Дептрансе посоветовали для поездок в центр пользоваться маршрутами наземного транспорта. Из Зеленограда до метро "Ховрино" – маршрут е41, до метро "Беломорская" и "Речной вокзал" – 400 и до метро "Пятницкое шоссе" и "Тушинская" – 400т.

От станции Молжаниново пассажиры могут добраться до метро "Беломорская" и "Речной вокзал" на маршруте 400, до метро "Планерная" – 817, 865 и 865к, до метро "Водный стадион" и других станций будет следовать ночной н1.

От станции Грачевская пассажиры могут проследовать до станций метро "Ховрино", "Беломорская" и "Водный стадион" на 65-м маршруте; до метро "Верхние Лихоборы", метро и МЦК "Окружная", метро и МЦК "Владыкино", метро и МЦК "Ботанический сад" и метро "ВДНХ" – 154; до метро "Ховрино" и "Речной вокзал" – 188 и 673; до метро "Селигерская" – 191 и 215к; до метро "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Петровско-Разумовская" – 215; до метро "Ховрино", "Беломорская" и "Речной вокзал" – 270; до метро "Алтуфьево" и "Отрадное" – 571; до метро "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Войковская" – 591 и до метро "Алтуфьево" и "Бабушкинская" – 928.

Также пассажиры могут воспользоваться маршрутами Московской области. Например, от станции Сходня до станции метро "Речной вокзал" можно доехать на 482, а от станции Химки до "Планерной" и "Ховрина" – на 469 и 345 соответственно. Также от станции Левобережная ходит маршрут 344 до метро "Ховрино".

В Дептрансе Москвы подчеркнули, что изменение графика нужно для подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметр (МЦД-3). Железнодорожники будут соединять два направления – Ленинградское и Казанское, а также строить станцию в Зеленограде.

В ведомстве добавили, что с графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что с 31 июля до запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) изменится расписание на участке Курский вокзал – Железнодорожная. В ведомстве добавили, что для половины поездов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала. Интервал движения до Курского вокзала будет увеличен до 20 минут в том числе в часы пик. До Нижегородской интервал будет сохранен.



Станции МЦД-3 почти отремонтированы перед открытием