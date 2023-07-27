С 31 июля до запуска D4 изменится расписание на участке Курский вокзал – Железнодорожная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 31 июля до запуска четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) изменится расписание на участке Курский вокзал – Железнодорожная. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Для половины поездов начально-конечной станцией станут Нижегородская и Серп и Молот вместо Курского вокзала. Интервал движения до Курского вокзала будет увеличен до 20 минут в том числе в часы пик. До Нижегородской интервал будет сохранен", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что на Курском вокзале железнодорожники продолжают проводить работы. Скоро запустят МЦД-4, и на Курском вокзале будут останавливаться электропоезда не только из Железнодорожного, но и из Апрелевки. Чтобы это было возможно, специалисты подготавливают инфраструктуру вокзала.

Для сохранения расписания движения поездов на направлении маршруты некоторых поездов сократили, подчеркнули в ведомстве.

Пассажирам порекомендовали для поездок пользоваться станциями Нижегородская и Серп и Молот. На станции Серп и Молот есть пересадка на Люблинско-Дмитровскую и Калининскую линии метрополитена, а на Нижегородской пассажиры могут пересесть на МЦК, Некрасовскую линию метро и БКЛ. Кроме того, граждане могут воспользоваться наземным транспортом.

"Билеты, купленные до Курского вокзала, будут действовать от/до Серпа и Молота и Нижегородской", – заявили в Дептрансе Москвы.

С актуальным расписанием пассажиры могут ознакомиться в мобильном приложении ЦППК, а также на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что расписание движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится с 29 июля по 30 августа. Это необходимо для возведения московского городского вокзала Лианозово.

На время изменения расписания поездов пассажиры могут до аэропорта Шереметьево добраться на автобусах маршрута № 1195 от станции метро "Ховрино".



Станции МЦД-3 почти отремонтированы перед открытием