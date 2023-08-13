Собянин сообщил о расширении электробусного парка Москвы 

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, что до конца года Москва получит около 400 электробуров отечественного производства.

Градоначальник отметил, что электробусов приходят по крупнейшей закупке на 1 200 единиц. Уже сейчас на маршрутах Москвы работают более ста электробусов.

"Инновационные российские электробусы поставляют по контрактам жизненного цикла. Это значит, что с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за их техническую исправность в течение 15 лет", – подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что парк электробусов в столице постоянно обновляется, а новые автобусы показывают лучше результаты: современные модели могут пройти без подзарядки уже 80 километров, а не 40–50 километров, как раньше.



Также Собянин анонсировал, что в скором времени в Москве будут запущены новые экологичные маршруты.

"Сейчас их 90 – на 11 больше с начала года. Чтобы увеличить эти цифры, мы построили электробусный парк "Митино". На его базе до конца 2024 года организуем 23 маршрута. Еще один парк возводим в Новокосине ВАО. Планируем открыть его в этом году", – отметил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что с начала 2023 года в столицы было запущено в эксплуатацию 25 километров дорог. По словам мэра, всего в 2023–2025 годах в Москве планируется построить около 230 километров дорог, свыше 60 искусственных сооружений и около 50 пешеходных переходов.