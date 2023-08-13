С начала года в Москве построили 25 км дорог — Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В День строителя мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что за семь месяцев с начала года в Москве было завершено строительство 25 километров дорог. Об этом мэр рассказал на своем официальном сайте.

"С начала 2023 года завершено строительство 25 километров дорог, 10 искусственных сооружений и трех пешеходных переходов. В числе наиболее значимых введенных в эксплуатацию объектов — участки южного направления Московского скоростного диаметра от Южной рокады до МКАД", – сообщил мэр Москвы.

При этом Сергей Собянин рассказал, что за 11 лет с 2011 по 2022 годы Правительством Москвы было построено 1241,1 километра дорог. Это составляет более двадцати процентов от существующей магистральной улично-дорожной сети.

Также Сергей Собянин отметил, что всего в 2023–2025 годах в Москве планируется построить около 230 километров дорог, свыше 60 искусственных сооружений и около 50 пешеходных переходов. Ключевым пусковым объектом 2023 года является южное направление Московского скоростного диаметра, который улучшит транспортное обслуживание более 40 районов города с населением пять миллионов человек.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем строителя. Он отметил, что это особенный праздник для столицы России. Собянин подчеркнул, что благодаря труду строителей Москва растет и преображается.