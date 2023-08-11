Бочкарев рассказал о строительстве Московского скоростного диаметра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Осенью 2023 года в столице планируют завершить строительство восточной части Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющего город с федеральной трассой М-12. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра напомнил, что ранее в столице запустили северный участок МСД. Дорожный объект, по его словам, демонстрирует высокую эффективность, а водители положительно отзываются о проекте.

"У нас стоит в планах завершение восточной части МСД, соединяющей его с федеральной трассой М-12, которая идет на Нижний Новгород, Казань и пойдет дальше на Екатеринбург и так далее. Это колоссальный проект, очень важный для нас", – сказал Бочкарев.

Осенью 2023 года в городе также планируют полностью запустить движение по южному направлению магистрали. Участок протянется от шоссе Энтузиастов до МКАД.

Полное интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым смотрите сегодня в 17:30.

До этого Сергей Собянин открыл движение по МСД от Южной рокады до МКАД. Строительство участка МСД от Южной рокады до кольцевой автодороги, которое началось осенью 2019 года, удалось завершить на пять месяцев раньше запланированного срока. Протяженность шестиполосной дороги составила порядка 8 километров.



Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД