Строительство МСД ведется без влияния на действующую инфраструктуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Строительство Московского скоростного диаметра идет с минимальным влиянием на существующую инфраструктуру столицы благодаря применению передовых инженерных решений. Об этом рассказал глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Масштабный проект с рекордной протяженностью – 68 километров – реализуется в условиях плотно застроенного мегаполиса с интенсивно развитой инфраструктурой. <...> Вписать новую транспортную артерию в существующую городскую застройку <...> – непростая инженерная задача", – сказал он.

По его словам, решению этой задачи поспособствовали крупные градостроительные проекты последних десяти лет, которые позволили столичным инженерам серьезно нарастить свои компетенции.

В свою очередь, гендиректор компании – генподрядчика "Мипстрой 1" Константин Маслаков добавил, что работы в рамках строительства МСД требуют особого подхода, который и позволяет сократить или вовсе избежать влияния на действующую дорожную сеть.

"Мы применяем индивидуальный подход, используем технологические решения, которые позволяют сократить или полностью нивелировать влияние строительства на действующую транспортную сеть", – сказал топ-менеджер.

Он привел в пример, строительство тоннельного путепровода под железнодорожными путями Павелецкого направления МЖД. Оно велось внутри насыпи ж/д полотна с использованием защитного экрана, что позволило не нарушать режим работы работы магистрали и не останавливать движение поездов.

На днях Сергей Собянин открыл движение по участку МСД от Южной рокады до МКАД. Его протяженность составила восемь километров, на два из которых приходятся эстакады и тоннели. Строительство участка удалось завершить на пять месяцев раньше запланированного срока.



Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД