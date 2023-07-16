Собянин: Южную рокаду в составе МСД планируется достроить уже в этом году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Скорость движения на МКАД и Третьем транспортном кольце (ТТК) с восточной стороны увеличилась благодаря новым магистралям. Об Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

"Огромное дорожное строительство – безусловно, наиболее заметная часть нашей транспортной программы. Все-таки большую часть метро прокладывают под землей. А новые эстакады видны каждому, кто хотя бы изредка ездит по московским дорогам. На встрече с жителями Юго-Восточного округа рассказываю, как начиналось и когда закончится нынешнее грандиозное дорожное строительство в Москве", – сказал Собянин.

Он рассказал о решении построить четыре хорды, которые "разрезают" город, но не заходят в центр. По словам Собянина, картинка с этими хордами появилась еще в 2013 году.

Собянин подчеркнул, что в первую очередь была построена Северо-Западная хорда, которая была возведена на существующих дорогах. Затем началась реконструкция ряда улиц – Южная рокада от Рублевского шоссе до Капотни. Южную рокаду планируется достроить до конца года.

Позже началось строительство дороги от Некрасовки до МКАД, заметил Собянин. В рамках развития магистралей возвели Московский скоростной диаметр.

Собянин уточнил, что МСД соединится с платной дорогой на Казань со стороны Некрасовки, а со стороны севера столицы диаметр уже соединился с трассой на Санкт-Петербург. В настоящее время около 300 тысяч машин проезжают по МСД.

Ранее Собянин рассказал, что начиная с 2011 года, в столице возвели более 1,2 тысячи километров дорог и 359 искусственных сооружений. Он назвал мосты и развязки Москвы сложнейшими инженерными сооружениями с высокой пропускной способностью. По его словам, благодаря им движение по ключевым магистралям заметно разгрузилось.

Москвичам рассказали, когда закончится строительство участка МСД на юго-востоке столицы