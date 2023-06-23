Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице завершается строительство участка южного направления Московского скоростного диаметра от Лухмановской до Покровской улицы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр напомнил, что проект включает в себя строительство 4,7 километра дорог, двух путепроводов в районе примыкания основного хода МСД к Лухмановской и Покровской улицам, а также подземного пешеходного перехода в районе Сочинской улицы.



По словам Собянина, новый бессветофорный участок Московского скоростного диаметра значительно улучшит выезд за пределы города и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомского, Выхино-Жулебино, прилегающих городов Люберец и Балашихи.

Работы планируется завершить уже в сентябре. В январе город открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Как отметил мэр, это снизило нагрузку на несколько объездных улиц, в частности Маресьева, Сочинскую, Рождественскую, 8 Марта, Вертолетчиков, Барыкина, Недорубова и Покровскую.

Ранее Собянин сообщил об открытии дополнительного выезда из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Дорогу построили на четыре месяца раньше запланированного срока.

Новая инфраструктура сделает поездки удобными для более чем 280 тысяч москвичей, проживающих в районах Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково, отметил мэр Москвы.



В Москве открыли дополнительный выезд из Матвеевского на Аминьевское шоссе