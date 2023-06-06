Собянин: открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе открыли в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как уточнил московский градоначальник, дорогу построили на 4 месяца раньше запланированного срока.

"С запуском нового выезда автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за 1–2 минуты вместо 7–11. Путь сократился до 1 километра вместо 3–5 километров с несколькими разворотами", – написал Собянин.

Вместе с недавно построенными проспектом Генерала Дорохова и путепроводом, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской, новая дорога значительно улучшила транспортную доступность микрорайона Матвеевское, добавил мэр.

Кроме того, московский градоначальник заявил о возведении однополосной эстакады-съезда с проспекта Генерала Дорохова в направлении из центра. Теперь, по словам Собянина, выехать на Аминьевское шоссе можно примерно на 9 минут быстрее.

Новая инфраструктура сделает поездки удобными для более чем 280 тысяч москвичей, проживающих в районах Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково, отметил мэр Москвы.

Как подчеркнул Собянин, за 11 лет в Москве построили 1241,1 километра дорог, 359 мостов, тоннелей, эстакад и 291 внеуличный пешеходный переход. В этом году планируется сделать еще 106,2 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 19 внеуличных пешеходных переходов.

Ранее Собянин рассказал об открытии обновленного павильона Московского транспорта на площади Киевского вокзала. После реконструкции пространство превратилось в мини-музей о разных видах общественного транспорта столицы.

В частности, в павильоне можно прокатиться в кабине машиниста, проехать на велосипеде по московским улицам в VR-очках и наглядно увидеть, как росло столичное метро.

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