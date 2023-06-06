Проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет – Собянин

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. По его словам, это первый юбилей проекта.

"Гуляя по нашему городу и любуясь богатой барочной лепниной, сдержанными колоннами классицизма или смелыми решениями конструктивистов, мы нередко задаем себе вопросы: "А это что за здание? Кем и когда оно было построено?" Получить ответы на них помогает проект "Узнай Москву", который мы запустили в 2013 году", – подчеркнул мэр.

Он сообщил, что за десять лет проект превратился в полноценный онлайн-гид, которым с удовольствием пользуются москвичи и гости столицы. Он доступен в web-версии и в мобильном приложении.

По словам Собянина, благодаря проекту вся Москва как на ладони – можно проложить кратчайший путь до заинтересовавшего объекта или, наоборот, узнать, какие достопримечательности находятся неподалеку. Для этого нужно лишь камеру смартфона на специальную табличку с QR-кодом.



На портале содержится информация о более 2,2 тысячи зданий, около 690 памятниках, более 350 музеях и 470 знаковых местах. Также доступны 256 прогулочных маршрутов и 29 виртуальных туров, в том числе по закрытым для посещения объектам.

Проверить свои знания о Москве можно с помощью более 100 квизов. В карточках объектов указаны не только год постройки и архитектор, но зачастую есть архивные снимки, аудиогиды, видеоролики, малоизвестные исторические факты и многое-многое другое.

Всего проект охватывает 43 района. Таким образом, он давно вышел за пределы Садового кольца. Благодаря проекту можно найти информацию о бесплатных мероприятиях и днях открытых дверей. Ежегодно на портале "Узнай Москву" проводится запись на экскурсии с посещением закрытых особняков и других памятников архитектуры, организуемые в рамках Дней исторического и культурного наследия.

Проект "Узнай Москву" не раз завоевывал престижные награды, однако, как заметил Собянин, гораздо важнее, что он пользуется популярностью у москвичей и туристов – ежедневно странички "Узнай Москву" в среднем посещают пять тысяч человек.



Над проектом трудится команда историков, москвоведов, экскурсоводов, писателей и журналистов, а также разработчиков, которые развивают портал и мобильное приложение. В спецпроектах участвуют звезды кино, арт-индустрии, музыканты и блогеры.

"Узнай Москву" – наш общий вклад в сохранение и популяризацию богатейшего культурного наследия Москвы. От всей души поздравляю команду проекта с первым юбилеем! Ваша работа очень нужна москвичам", – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что портал "Узнай Москву" создал рейтинг популярных мест города. По словам мэра, в топ вошли сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, а также музей-заповедник "Коломенское".



Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест – Собянин