Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Портал "Узнай Москву" предоставил рейтинг популярных мест города, включая усадьбы, музеи и заповедники. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"В интерактивном онлайн-гиде можно найти фотографии и описания зданий, памятников, музеев, больше 250 тематических маршрутов по разным районам города и интересные задания", – подчеркнул он.

По словам мэра, в топ пошли сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, а также музей-заповедник "Коломенское".

Градоначальник отметил, что майские праздники являются поводом для посещения одного из предложенных мест.

До этого Собянин рассказал, что в рамках программы "Возрождение ВДНХ" город восстановил уже больше 10 исторических павильонов выставки и 26 объектов культурного наследия. На базе павильонов № 41–43, в которых был расположен комплекс "Животноводство", создали Центр национальных конных традиций.

В павильоне № 17 специалисты восстановили архитектурный облик фасадов и интерьеров, привели в порядок гранитные и мозаичные полы, добавил мэр.

"Мой район. Навигатор": в столице начался фестиваль "Московская весна".