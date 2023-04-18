Собянин рассказал о программе "Возрождение ВДНХ"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках программы "Возрождение ВДНХ" город восстановил уже больше 10 исторических павильонов выставки и 26 объектов культурного наследия. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Продолжаем программу "Возрождение ВДНХ". С 2014 года активно реставрируем выставочный комплекс – сохраняем его первоначальный вид и при этом создаем современное пространство", – написал мэр.

Так, в рамках программы на базе павильонов № 41–43, в которых был расположен комплекс "Животноводство", создали Центр национальных конных традиций. Там восстановили Выводной круг с трибунами, запустили "Музей лошади" и открыли Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

В павильоне № 17 специалисты восстановили архитектурный облик фасадов и интерьеров, привели в порядок гранитные и мозаичные полы. Сегодня там расположилось интерактивное мультимедийное пространство "Лес". А павильон "Дом Книги" (№ 516) теперь занимает пространство "Книги" РОСИЗО. Там предусмотрели читальный зал, зону отдыха и лекторий.

Также специалисты привели в порядок Дом культуры ВДНХ (павильон № 84) и павильон № 14 "Азербайджан". В обоих случаях реставраторы сохранили исторические облики зданий. Сегодня оба павильона используются по назначению.

Градоначальник напомнил, что до конца текущего года на территории выставки планируется завершить реставрацию и строительство больше десятка объектов. В частности, там появятся новые достопримечательности, такие как парк "Орион" и "Лента Мебиуса".

Ранее стало известно, что через месяц на Центральном Московском ипподроме начнется подготовка к реставрации. Специалисты уже обследовали здание и его инфраструктуру, ими был сделан вывод о том, что многие объекты ипподрома находятся в предаварийном состоянии.

