Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин осмотрел ход реставрации Московского государственного Театра Эстрады и поздравил жителей столицы с Всемирным днем театра.

"Поздравляю вас с Всемирным днем театра: всех артистов, всех режиссеров и всех, кто любит театр, это высокое искусство. Надеюсь, что Театр Эстрады снова будет одним из самых лучших театров нашей страны", – подчеркнул мэр Москвы в ходе беседы с художественным руководителем театра Геннадием Хазановым и артистами Федором Добронравовым и Львом Лещенко.

Он выразил надежду, что в театре после реставрации появятся новые таланты, и российские известные личности вновь начнут выступать на его сцене. Хазанов, в свою очередь, отметил, что театр являлся сердцем эстрады СССР.

"Попасть на эту сцену, на эту площадку... мечтали артисты. Здесь и зарубежные звезды блистали, здесь пела Марлен Дитрих. Это просто легендарная сцена. И еще раз пользуюсь случаем сказать спасибо всем, кто принимал участие в возрождении этого театра", – сказал худрук театра.

По данным пресс-службы мэрии столицы, здание театра начали реставрировать в 2020 году, работы должны окончить в сентябре этого года. В настоящее время уже завершены основные общестроительные работы. Так, была произведена замена кровли, смонтированы инженерные системы и сценическое механическое оборудование. Также специалисты смогли раскрыть заложенные панорамные витражные окна.

В помещениях были заменены инженерные коммуникации, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, дымоудаления и пожаротушения.

Ранее сообщалось, что акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 27 на 28 марта. Она будет посвящена 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского. Вход в детские и кукольные театры Москвы станет доступен с 17:00 понедельника, 27 марта.

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