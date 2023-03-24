17:06События
Москва онлайн покажет акцию "Ночь театров" в Театре Сатиры
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
27 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть акцию "Ночь театров" в Театре Сатиры, которая будет посвящена 200-летию драматурга Александра Островского.
О литературном наследии великого драматурга и его бессмертных произведениях, которые с успехом идут в театрах, расскажут:
- художественный руководитель театра Сергей Газаров;
- народный артист РФ Юрий Васильев;
- народная артистка РФ Алена Яковлева
Смотрите прямую трансляцию 27 марта в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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