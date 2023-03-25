Собянин рассказал, что более 16 млн человек посетили городские музеи в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году городские музеи посетили 16,7 миллиона человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В течение двух лет – с марта 2020 года по март 2022 года – московские театры, музеи и концертные залы были либо закрыты, либо в них пускали только в масках и по QR-кодам, да еще с ограничением заполняемости зала", – отметил мэр столицы.

По словам градоначальника, пандемия COVID-19 изменила привычный ход вещей во всех областях жизни. Одной из самых пострадавших областей стала культура. В это же время начались дискуссии о "закате" традиционной культуры и якобы о переходе в онлайн-режим.

Собянин отметил, что пандемия сошла на нет и уже в марте 2022 года в городе были сняты все ограничения. Как оказалось, традиционная культура смогла выжить и на сегодняшний день сохранить свою актуальность и востребованность среди москвичей.

"Зрители соскучились по живому общению. И работники культуры с радостью предлагают новые идеи и проекты, вызывающие большой интерес поклонников искусства", – заметил градоначальник.

Он рассказал, что в прошлом году музеи столицы посетили 16,7 миллиона человек. Этот показатель стал в два раза выше по сравнению с "ковидными" временами – 7,7 миллиона человек. Кроме того, популярность музеев выросла у москвичей на 9% по сравнению с показателями 2019 года.

Собянин добавил, что в парках Москвы в прошлом году прошли 14,8 тысячи фестивалей и мероприятий. Их посетили 136 миллионов человек, что на 5% больше, чем три года назад. Тогда парки приняли 130 миллионов москвичей и гостей столицы.

Кроме того, около 5 миллионов человек стали посетителями досуговых мероприятий в культурных центрах столицы. Так, московские театры представили зрителям 277 премьеры. На 26 тысячах спектаклей и представлений побывали 5,4 миллиона человек. Этот показатель в 2 раза больше, чем в 2020 году.

Также в прошлом году мастера культуры оказали поддержку участникам специальной военной операции России на Украине и жителям новых регионов. Для этих граждан были проведены более 150 представлений и концертов. Артисты московских театров выступали перед ранеными военнослужащими в госпиталях Вишневского и Бурденко. Кроме того, творческие группы 12 раз выезжали в расположения боевых частей. В ДНР и ЛНР прошли десятки спектаклей "Мастерской П. Н. Фоменко", театра "На Басманной" и театра Надежды Бабкиной "Русская песня".

Собянин рассказал, что с декабря 2022 года культурная бригада артистов Москонцерта четыре раза побывала на территории ЛНР, ДНР и в Запорожье. Один из концертов прошел в ста метрах от линии боевого соприкосновения.

Градоначальник заявил, что российская культура громко заявляет о себе за рубежом. 40 выставок и концертов состоялись в 25 странах мира в 2022 году. Также на московских площадках выступили 60 зарубежных коллективов и солистов из 22 стран.

"Сегодня, в День работника культуры, я от всей души поздравляю с праздником московских музейщиков, артистов, музыкантов, библиотекарей и всех, кто посвятил свою жизнь служению музам. Ваш труд очень нужен москвичам. Вы помогаете открыть лучшее, что есть в каждом из нас, и каждый день делаете наш мир немного лучше", – заключил Собянин.

Ранее Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

По словам Собянина, в столичной афише всегда представлен огромный выбор событий и для ценителей классики, и для любителей современного искусства. Можно выбрать премьеры и редкие выставки, литературные вечера и концерты, яркие фестивали и культурные акции.



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