Фото: портал мэра и правительства Москвы/Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова

Познавательная акция "Единый день открытых дверей" в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет 25 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что мероприятия разных форматов будут проведены на более чем 300 площадках.

"В библиотеках можно будет познакомиться с авторами популярных произведений, послушать лекции о литературе и побывать на книжных выставках. В культурных центрах состоятся отчетные выступления музыкальных и танцевальных коллективов, зрителям представят театральные постановки и предложат присоединиться к кинопоказам", – сказала Сергунина.

В рамках акции в Центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова в 15:15 проведут мастер-класс по мультипликации. Участникам предстоит познакомиться с технологией создания анимации. Желающие смогут придумать сценарий, а также снять собственный мультфильм.

В центре культуры "Сцена" по адресу улица Островитянова, дом 15, корпус 1, в 14:00 актриса Анна Попова проведет экскурсию, на которой расскажет, как устроен театр. Она также пригласит посетителей в мастерскую с декорациями, реквизитом и коллекциями костюмов.

В библиотеке № 134 по адресу район Капотня, 3-й квартал, дом 13, в 17:00 состоится мастер-класс по журналистике в формате деловой игры. Участники смогут больше узнать о профессии, а также принять участие в тренингах для развития воображения, концентрации, памяти и внимания. Кроме того, посетители напишут заметку на произвольную тему.

Для детей от пяти до восьми лет пройдет открытое занятие по литературе в 17:00 в детской библиотеке № 138 по адресу улица Касимовская, дом 21. Гости познакомятся с интересными книгами, научатся работать с текстом, вдумчиво читать и слушать, анализировать и обсуждать.

В библиотеке № 77, которая располагается в доме 19 на 11-й Парковой улице состоится программа об Арктике. С 10:00 до 12:00 пройдут мастер-класс по подготовке к экспедиции и тематическая игра. С 12:00 можно будет пойти на экскурсию по палеонтологическому музею библиотеки. С 13:00 до 14:00 пройдет лекция для детей "Гляциология", на которой участники проведут опыты со льдом.

В Доме культуры "Пересвет" по адресу поселение Рязановское, поселок Знамя Октября, дом 31, строение 3, в 16:00 состоится музыкальный концерт "Песня русская – река".

В Культурном центре "Лидер", находящемся по адресу Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2, в 13:20 состоится открытое занятие в ансамбле народной песни "Зоренька". Участники мероприятия узнают о хороводных, плясовых, лирических и фольклорных народных песнях. Отдельное внимание уделят изучению патриотических композиций.

Ранее сообщалось, что московские образовательные учреждения в области искусства и культуры пригласили абитуриентов на дни открытых дверей. Для будущих учеников организуют экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления.

По словам Сергуниной, дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами.

Собянин: единый читательский билет дает москвичам возможность выбора из 15 млн книг





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!