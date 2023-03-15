Школы искусств Москвы проведут дни открытых дверей

Фото: ДМШ Л. В. Бетховена

Московские образовательные учреждения в области искусства и культуры пригласили абитуриентов на дни открытых дверей. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

"15 апреля в Москве начнется приемная кампания в школы искусств и колледжи. Она продлится до 15 июня. Дни открытых дверей помогут будущим ученикам определиться с выбором, познакомиться с преподавателями и программами", – заявила Сергунина.

По ее словам, для будущих учеников организуют экскурсии, ответят на интересующие их вопросы и расскажут о правилах поступления. Вице-мэр подчеркнула, что получить дополнительное творческое образование в столице можно более чем в 150 городских учреждениях.

Например, 26 марта в Московской театральной школе Олега Табакова состоится экскурсия по учебным аудиториям и репетиционным залам. Студенты старших курсов организуют для посетителей концерт.

Также 8 апреля состоится день открытых дверей в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Гостям расскажут о традициях учреждения, его проектах и программах. В этот же день в детской художественной школе имени Ильи Репина организуют мастер-классы по графической композиции, бумажной пластике и живописи.

Серия встреч также ждет посетителей Театрального художественно-технического колледжа. До 27 мая абитуриенты смогут узнать об учреждении много полезного.

Ранее Сергунина рассказала, что в столице открылся фестиваль "Московская студенческая весна". В мероприятии примут участие 70 университетов города. Студенты смогут продемонстрировать свои таланты в самых разных сферах: хореографии, вокале, театральном искусстве и многих других.

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