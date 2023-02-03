В Минпросвещения разработали новый порядок проведения ЕГЭ

Фото: Агентство "Москва"

Минпросвещения и Рособрнадзор разработали новый порядок проведения Единого государственного экзамена. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", – говорится в документе.

Согласно нововведениям, экзаменуемые смогут менять выбранные дисциплины, указанные в заявлениях на сдачу ЕГЭ, и сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин. Также проект предусматривает изменение дополнительной даты написания итогового сочинения с первой рабочей среды мая на вторую среду апреля.

Кроме того, срочники и контрактники, поступающие в военные вузы, смогут подавать заявления на сдачу ЕГЭ в местах прохождения воинской службы.

Если приказ будет утвержден, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2023 года до 1 сентября 2029 года.

1 февраля в России завершится прием заявлений на сдачу ЕГЭ. Ученикам 11-х классов необходимо подать заявление с перечнем выбранных для экзаменов предметов. Обязательными тестированиями для получения аттестата о среднем общем образовании, как и прежде, будут русский язык и математика.

В столичных школах проведут встречи о новом формате подготовки к ЕГЭ

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